FGE inicia investigación complementaria contra Alfredo “N"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El juez de control, Cristóbal Luviano, vinculó a proceso a Alfredo “N.” por el delito de secuestro express agravado en contra de la pareja de intérpretes de Lengua de Señas, Víctor Mújica y Anayeli Hernández, y de su hija de 12 años, Megan.

La decisión se tomó durante la audiencia reanudada este 30 de enero, un proceso que se desarrolló con reserva total, ya que la Fiscalía General de Michoacán (FGE) había solicitado previamente mantener la sesión en carácter reservado para proteger a los testigos e intervinientes.

Ahora, la Fiscalía General de Michoacán tendrá un plazo de cuatro meses para realizar la investigación complementaria, periodo en el cual se espera que se profundice en la participación de los otros implicados y se consoliden las pruebas que sustentan la acusación por el crimen ocurrido el pasado 15 de enero.

Alfredo “N.” fue imputado por los hechos ocurridos cuando, junto con al menos otros dos sujetos, ingresó al domicilio de las víctimas, las golpeó, robó objetos de valor y dinero, y posteriormente las asesinó por asfixia por sofocación, siendo encontradas calcinadas días después.

Durante la misma jornada judicial, la defensa del imputado había solicitado previamente la duplicidad de término, lo cual fue manejado por el juez para asegurar el debido proceso, aunque la vinculación a proceso se concretó conforme a la solicitud inicial de la FGE.