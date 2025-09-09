FGE inicia curso para Policías de la Unidad de Investigación del Delito

Durante el curso se abordarán diversos temas esenciales para el desempeño policial en el marco legal vigente, tales como el marco jurídico y los derechos humanos en las funciones del Policía de la Unidad de Investigación del Delito; la recepción de la denuncia; la detención y conducción de personas; la puesta a disposición; la actuación del Primer Respondiente y los Protocolos Nacionales de Actuación; el tratamiento de los indicios y el procesamiento en el lugar de intervención; así como la participación del policía en las diferentes etapas del Sistema de Justicia Penal.

