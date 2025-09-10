FGE inicia Carpeta de Investigación tras agresión a servidores públicos y dos sacerdotes en carretera libre a Maravatío

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) inició Carpeta de Investigación por dos hechos registrados anoche en la carretera Morelia-Maravatío, al perpetrarse una agresión contra servidores públicos del Programa Bienestar y dos sacerdotes.

Anoche, poco antes de las 24 horas, personal de la Fiscalía Regional de Morelia recibió reportes de intento de robo de vehículo en los tramos carreteros entronque Queréndaro-Maravatío y en el entronque Zinapécuaro-Queréndaro, por lo que de inmediato se desplazó un equipo multidisciplinario para realizar diligencias.

En el primer caso, se localizó abandonado un vehículo de la marca Volkswagen Tiguan, color negro, con llantas ponchadas, vidrios rotos y varios impactos de proyectil de arma de fuego. Los servidores públicos del Programa Bienestar, resultaron ilesos y fueron trasladados a la Presidencia Municipal de Queréndaro.

Por otra parte, en el entronque Zinapécuaro-Queréndaro se localizó un vehículo de la marca Volkswagen Nivus, color gris, con daño por impacto de proyectil de arma de fuego. En esta unidad viajaban dos sacerdotes, uno de ellos resultó lesionado, por lo que fue auxiliado y canalizado a un nosocomio para recibir atención médica.