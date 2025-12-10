FGE indaga más vehículos que estarían ligados a explosión en Coahuayana

En entrevista con medios de comunicación, el fiscal comentó que continúan con la revisión de otras unidades que también provenían de Tecomán, Colima, aunque hasta el momento el único confirmado es la camioneta negra Dakota que explotó en el lugar.

"Se tiene el recorrido y la trazabilidad de los vehículos que participaron, provenientes de Tecomán, Colima; la entrada de la camioneta Dakota, y están por revisar algunos vehículos más que venían del transcurso", dijo.

En tanto, apuntó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajo la investigación en lo que corresponde a la detonación, el pico de la explosión y el alcance, mientras que la Fiscalía continúa con indicaciones del fuero común: las lesiones, los que perdieron la vida y daños estructurales.

El fiscal agregó que no había amenazas previas a la comisaría o los policías comunitarios, pues las agresiones previas en la zona se habían registrado en el cerro Palos Marías y hacia el norte.

Fue el pasado sábado 6 de diciembre que se registró la detonación frente a la comisaría de Coahuayana, municipio cercano a la costa y donde resultaron cinco personas sin vida: tres de ellos, policías comunitarios, y tres más, cuya identidad se desconoce.

rmr