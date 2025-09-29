FGE imputa a cinco por tentativa de homicidio y portación de armas exclusivo de la Fuerza Armada Permanente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) formuló imputación en contra de Guadalupe "N", Jesús Juan Pablo “N”, Cristian Eduardo “N”, Rosalio Efraín “N” y Cruz Antonio “N” por su posible relación en los delitos de tentativa de homicidio y portación de armas de fuego de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente, en agravio de cinco elementos de la Policía de Investigación y de la sociedad.

De acuerdo con constancias de la Carpeta de Investigación, el pasado 27 de septiembre, elementos de la Policía de Investigación, cumplimentaban un cateo en un domicilio ubicado en la colonia Las Fuentes, en Zamora.

Al ingresar al inmueble y subir a la segunda planta, los agentes visualizaron a un grupo de personas armadas, a quienes les indicaron mediante comandos verbales que se detuvieran y depusieran las armas; sin embargo, los investigados comenzaron a disparar contra los elementos, quienes repelieron la agresión.

Una vez que cesó la agresión, los agentes lograron la detención de los cinco investigados y de un adolescente, así como el aseguramiento de armas de fuego, equipo táctico, cartuchos y vehículos con reporte de robo.

En audiencia inicial, el Juez de Control calificó de legal la detención y el Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Morelia formuló imputación en contra de los detenidos por los delitos antes señalados; en lo que corresponde al adolescente de 17 años de edad, quedó a disposición de la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes, que a su vez lo condujo ante el Juez de Control que resolvió vinculación a proceso y acordó internamiento preventivo.

