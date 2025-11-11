Michoacán

FGE fortalece la profesionalización con curso sobre el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes

Un total de 34 elementos de la Triada Investigadora reforzarán y actualizarán sus conocimientos en la materia
FGE fortalece la profesionalización con curso sobre el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes
CORTESÍA
Boletín
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera, dio inicio a la “Especialización para Operadores del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes”, dirigida a personal sustantivo de la institución y asesores victímales de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).

El objetivo de esta actividad es profundizar en los contenidos de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, así como en sus antecedentes y fundamentos, con el propósito de que las y los participantes adquieran los conocimientos necesarios para brindar acompañamiento adecuado durante todas las fases del proceso judicial.

CORTESÍA

La capacitación está dirigida a la Tríada Investigadora, integrada por peritos, agentes del Ministerio Público y policías de investigación, contando con la participación de 34 servidoras y servidores públicos de la FGE; así como cinco asesoras y asesores victímales de la CEEAV Michoacán.

Las sesiones están a cargo de los ponentes Agustín Salgado García, Luis Alejandro Salinas Bolaños, Carla Inés Alvarado Abad, Rogelio Hernández Hernández y Javier Escobedo López, quienes comparten su experiencia en la materia y fortalecerán las capacidades del personal en el ámbito de la justicia penal para adolescentes.

BCT

Michoacán
FGE
Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com