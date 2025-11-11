FGE fortalece la profesionalización con curso sobre el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera, dio inicio a la “Especialización para Operadores del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes”, dirigida a personal sustantivo de la institución y asesores victímales de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).

El objetivo de esta actividad es profundizar en los contenidos de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, así como en sus antecedentes y fundamentos, con el propósito de que las y los participantes adquieran los conocimientos necesarios para brindar acompañamiento adecuado durante todas las fases del proceso judicial.