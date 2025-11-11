FGE fortalece la profesionalización con curso sobre el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera, dio inicio a la “Especialización para Operadores del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes”, dirigida a personal sustantivo de la institución y asesores victímales de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).
El objetivo de esta actividad es profundizar en los contenidos de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, así como en sus antecedentes y fundamentos, con el propósito de que las y los participantes adquieran los conocimientos necesarios para brindar acompañamiento adecuado durante todas las fases del proceso judicial.
La capacitación está dirigida a la Tríada Investigadora, integrada por peritos, agentes del Ministerio Público y policías de investigación, contando con la participación de 34 servidoras y servidores públicos de la FGE; así como cinco asesoras y asesores victímales de la CEEAV Michoacán.
Las sesiones están a cargo de los ponentes Agustín Salgado García, Luis Alejandro Salinas Bolaños, Carla Inés Alvarado Abad, Rogelio Hernández Hernández y Javier Escobedo López, quienes comparten su experiencia en la materia y fortalecerán las capacidades del personal en el ámbito de la justicia penal para adolescentes.
BCT