FGE fortalece la preparación de su personal con curso de Técnicas y Tácticas de Intervención Policial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) llevó a cabo una capacitación dirigida al personal de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y a la Extorsión, con el propósito de mantener actualizadas sus habilidades operativas y reforzar la preparación en tareas tácticas.

Del 1 al 5 de diciembre se desarrolló el curso “Técnicas y Tácticas de Intervención Policial”, que constó de 40 horas de trabajo.