FGE fortalece la preparación de su personal con curso de Técnicas y Tácticas de Intervención Policial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) llevó a cabo una capacitación dirigida al personal de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y a la Extorsión, con el propósito de mantener actualizadas sus habilidades operativas y reforzar la preparación en tareas tácticas.
Del 1 al 5 de diciembre se desarrolló el curso “Técnicas y Tácticas de Intervención Policial”, que constó de 40 horas de trabajo.
En esta ocasión participaron 25 elementos, quienes recibieron instrucción por parte de especialistas de la Unidad Antisecuestro y Antiextorsión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con amplia experiencia en intervenciones operativas.
Las actividades se realizaron en las instalaciones de la FGE, en colaboración con el Instituto Estatal de Estudios Superiores y Profesionalización Policial (IEESSPP). Esta coordinación permitió combinar espacios formativos y prácticas que respaldaron el desarrollo de cada una de las sesiones impartidas.
Durante el curso se abordaron temas fundamentales para el desempeño policial, entre ellos el marco jurídico de la actuación, manejo seguro de armamento, técnicas de soporte vital básico, atención táctica a víctimas en entornos de riesgo, intervención en inmuebles y ejercicios aplicados de medicina táctica. Estos contenidos fueron desarrollados de manera teórica y práctica para fortalecer la capacidad de respuesta del personal.
En el marco del Plan Michoacán, estas acciones forman parte de la estrategia para fortalecer las competencias del personal, asegurando que cuenten con las habilidades y herramientas necesarias para enfrentar de manera eficaz los retos operativos que demanda su labor.
