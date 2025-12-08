FGE fortalece acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres en Tingambato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de los 16 Días de Activismo por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y de Género, y de Niñas, Niños y Adolescentes, llevó a cabo una jornada de sensibilización dirigida a mujeres del municipio de Tingambato.

Como parte de esta actividad, se impartieron las pláticas “¿Qué es la violencia familiar? Prevención, identificación y atención”, así como la “Ruta de escape ante situaciones de violencia”, con el objetivo de brindar información clara y accesible que permita a las asistentes reconocer las distintas manifestaciones de violencia, saber cómo actuar y conocer los mecanismos institucionales de apoyo.

Las sesiones estuvieron a cargo de Karla Cecilia Fuentes Cortés, agente del Ministerio Público; Laura Patricia Tinoco Serna, pedagoga; y Felipe de Jesús Colín Pérez, agente de la Policía de Investigación, quienes realizaron dinámicas de reflexión y concientización orientadas a fortalecer el empoderamiento y la toma de decisiones informada.

La actividad, convocada por el Instituto Municipal de la Mujer, contó con la participación de 38 mujeres, a quienes también se les brindaron cuatro asesorías personalizadas, atendiendo inquietudes particulares en materia de seguridad, acompañamiento y acceso a la justicia.

