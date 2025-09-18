FGE formula imputación en contra del exsecretario del Ayuntamiento de Jiquilpan por vínculos con el "Ejército Purépecha"

Los tres hombres fueron identificados como Miguel Ángel “N”, Alberto “N” y César Iván “N”. Posteriormente, se confirmó que el vehículo era robado y que los detenidos mantenían presuntos vínculos con el crimen organizado.

La narrativa tomó mayor fuerza cuando el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reveló que el caso está relacionado con la difusión de videos atribuidos al autodenominado “Ejército Purépecha”, un grupo que —según las autoridades— pretendía usurpar la voz de los pueblos indígenas para fines delictivos.

“Cero impunidad, no va a haber impunidad y las investigaciones continúan y se amplían. [...] La investigación no está cerrada, está abierta y seguiremos, son los primeros cuatro detenidos y veremos cómo avanzan las investigaciones”, declaró el mandatario.

La FGE calificó de legal la detención de Luis Ángel “N” y solicitó prisión preventiva, en tanto se resuelve su situación jurídica. Su imputación incluye los delitos de cohecho y rebelión, este último tipificado en el artículo 313 del Código Penal del Estado de Michoacán.