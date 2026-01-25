FGE en espera de traslado de César “N” al Altiplano para cumplimentar órdenes de aprehensión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE) está a la espera del traslado de César “N” al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 01 “El Altiplano” para cumplimentar, de manera extraoficial, al menos 2 de las 7 órdenes de aprehensión que hay en su contra.

Fuentes internas al órgano de procuración de justicia comentó a MIMORELIA.COM que tras la vinculación a proceso la noche del sábado por diversos delitos federales, se tiene que seguir los procedimientos correspondientes para poder seguir con las órdenes de aprehensión estatales.

De acuerdo a la FGE, las órdenes de aprehensión son dos por tentativa de homicidio, 3 por extorsión y dos más por homicidio.

Fue la noche de este sábado que César “N” y Eder “N” fueron vinculados a proceso por su probable participación en los ilícitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y de cargadores, todo de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así contra la salud en su modalidad de posición con fines de comercio; mientras que Esteban “N”, únicamente por los tres últimos ilícitos.

BCT