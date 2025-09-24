FGE detiene a Luis Ángel “N” por triple homicidio en Tarímbaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Como resultado de tareas de investigación, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión contra Luis Ángel “N”, por su posible relación en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Gustavo A., Juan José J. y Jesús Enrique S., en hechos ocurridos en el municipio de Tarímbaro.

De acuerdo con la Carpeta de Investigación, el 12 de octubre de 2022, en un taller de motocicletas ubicado en la calle Pípila, barrio de San Marcos, arribó un vehículo Honda CR-V, del cual descendió Luis Ángel “N”, acompañado de otras personas. Armados, amagaron a Gustavo A., propietario del establecimiento, y a Jorge O., quienes fueron privados de la libertad y subidos al vehículo; sin embargo, metros más adelante, Jorge fue liberado.

La víctima fue trasladada a un predio despoblado, cercano al panteón de la tenencia de Téjaro de los Izquierdo, donde fue privada de la vida.

Posteriormente, el 26 de octubre de 2022, Juan José J. y Jesús Enrique S. se encontraban en un domicilio de la localidad de Mesón Nuevo, cuando varias personas los sorprendieron y les dispararon con armas de fuego, provocando su fallecimiento.

Tras las investigaciones de la Unidad Especializada de Investigación de Homicidio Doloso, se obtuvieron datos de prueba que permitieron establecer la posible participación de Luis Ángel “N” en estos hechos. Con base en ello, se solicitó y obtuvo la orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada por agentes investigadores.

El detenido fue presentado ante el órgano jurisdiccional, para que se resuelva su situación legal.