FGE debe dar claridad sobre el estatus de la Policía Comunitaria de Coahuayana: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE) es quien debe hablar sobre el estatus de la Policía Comunitaria de Coahuayana, enfatizó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, indicó que son quienes deben decir si están regulados o no, pero aseguró que los trabajos como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia están dando resultados.

Inclusive, indicó que las acciones llevadas a cabo por la Secretaría de Marina y la Guardia Civil, con el desmantelamiento del taller-fábrica de vehículos blindados por parte del crimen organizado, mejor conocidos como “monstruos”, representan un golpe fuerte y demuestran el actuar de las corporaciones de seguridad para generar condiciones de seguridad en el municipio.

Es de mencionar que el pasado 19 de diciembre, el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, reconoció que la figura reconocida por el estado son las kuarichas, rondas comunitarias de aquellos pueblos indígenas con autogobierno.

Y en el caso de Coahuayana, enfatizó que la Guardia Civil brinda apoyo puntual a la Policía Municipal, pero no a la Comunitaria.