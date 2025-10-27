FGE de Michoacán tendrá $200 mdp extra para equipamiento e inteligencia en 2026

“Así te vamos a reforzar a la Fiscalía de Michoacán, con el gobernador hoy es el bienestar y apoyo para que puedan realizar con eficacia, con eficiencia, honestidad y ética su labor”, dijo.

Estas acciones, puntualizó, permitirán que haya un incremento en el salario de las y los trabajadores, además del fortalecimiento de la instancia de procuración de justicia, para que haya mayores avances en las labores de inteligencia, mayor coordinación con todos los órdenes de gobierno y se atienda una de las demandas más sentidas de la sociedad: la justicia.