FGE de Michoacán tendrá $200 mdp extra para equipamiento e inteligencia en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En 2026, la Fiscalía General del Estado (FGE) tendrá un incremento del 12 por ciento en su presupuesto, anunció el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, al precisar que se darán 200 millones de pesos extra para la adquisición de equipamiento, armamento y todo lo relacionado con las labores de inteligencia.
“Así te vamos a reforzar a la Fiscalía de Michoacán, con el gobernador hoy es el bienestar y apoyo para que puedan realizar con eficacia, con eficiencia, honestidad y ética su labor”, dijo.
Estas acciones, puntualizó, permitirán que haya un incremento en el salario de las y los trabajadores, además del fortalecimiento de la instancia de procuración de justicia, para que haya mayores avances en las labores de inteligencia, mayor coordinación con todos los órdenes de gobierno y se atienda una de las demandas más sentidas de la sociedad: la justicia.
En el marco de la entrega de los reconocimientos “Sentimientos de la Nación” y el Día Nacional del Ministerio Público, el mandatario estatal comentó que el mayor reto en Michoacán y en México es la seguridad y la cero impunidad, por lo que destacó que las y los ministerios públicos juegan un gran papel para mostrar a los enjuiciados su realidad.
En su oportunidad, el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, enfatizó que, a tres meses de la encomienda, se ha dado mayor atención a las necesidades de las y los trabajadores, además de fortalecer el recurso humano con diversos concursos de oposición para quedar en las vacantes de manera transparente y sin imposiciones, así como poner en el centro la atención a las víctimas y tener una cercanía con la ciudadanía en la atención de sus inquietudes y denuncias.
Es de recordar que el Congreso de Michoacán aprobó en el Presupuesto de Egresos del Estado (PEE) 2025 un presupuesto de 98 mil 935 millones 474 mil 315 pesos para la Fiscalía General del Estado.
rmr