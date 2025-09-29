FGE de Michoacán prohíbe revisiones de vehículos fuera de instalaciones oficiales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fiscal general del estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, emitió la circular 7/2025, con la cual se prohíben las revisiones de los números de identificación de vehículos fuera de instalaciones oficiales.

De acuerdo con el documento, las inspecciones deberán realizarse únicamente en el Módulo de Certificación Vehicular de la Fiscalía General del Estado (FGE), el cual es el único espacio autorizado para llevar a cabo la revisión física de los números confidenciales de identificación y las consultas de registro, siempre y cuando los particulares hayan realizado el trámite y el pago correspondientes.

La circular, sustentada en los artículos 2, 18 y 30 de la Ley Orgánica de la FGE, así como en el artículo 212 del Código Penal de Michoacán, instruye a las áreas de la Policía de Investigación y de Servicios Periciales a abstenerse de realizar revisiones fuera de este módulo.