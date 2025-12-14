FGE de Michoacán imputa a Luis Felipe "N" por feminicidio de Maritza y secuestro de sus hijas

De acuerdo con la investigación oficial, el pasado 18 de noviembre, Luis Felipe “N” se separó de Maritza Espino y privó ilegalmente de la libertad a sus dos hijas, quienes permanecieron en un domicilio ubicado en la colonia Centro de Uruapan.

El 24 de noviembre, el imputado contactó telefónicamente a Maritza Espino y la amenazó con dañar a una de las niñas si no se presentaba en el lugar. La joven madre acudió al domicilio, donde fue privada de su libertad y posteriormente atacada con un arma de fuego por el imputado y otras personas, según la Fiscalía. Su cuerpo fue localizado el 29 de noviembre en Uruapan.

Tras el crimen, Luis Felipe “N” huyó con las menores, lo que activó de inmediato los protocolos de búsqueda de la Alerta Amber y la emisión de una Cédula de Recompensa.

Gracias a las labores de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas y en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el presunto responsable fue ubicado en la ciudad de Monterrey, donde se encontraba con las niñas.