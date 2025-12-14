FGE de Michoacán imputa a Luis Felipe "N" por feminicidio de Maritza y secuestro de sus hijas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán formuló imputación contra Luis Felipe “N”, presunto responsable del asesinato de Maritza Espino Ponce, así como de los delitos de secuestro agravado y violencia vicaria, cometidos en el municipio de Uruapan.
De acuerdo con la investigación oficial, el pasado 18 de noviembre, Luis Felipe “N” se separó de Maritza Espino y privó ilegalmente de la libertad a sus dos hijas, quienes permanecieron en un domicilio ubicado en la colonia Centro de Uruapan.
El 24 de noviembre, el imputado contactó telefónicamente a Maritza Espino y la amenazó con dañar a una de las niñas si no se presentaba en el lugar. La joven madre acudió al domicilio, donde fue privada de su libertad y posteriormente atacada con un arma de fuego por el imputado y otras personas, según la Fiscalía. Su cuerpo fue localizado el 29 de noviembre en Uruapan.
Tras el crimen, Luis Felipe “N” huyó con las menores, lo que activó de inmediato los protocolos de búsqueda de la Alerta Amber y la emisión de una Cédula de Recompensa.
Gracias a las labores de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas y en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el presunto responsable fue ubicado en la ciudad de Monterrey, donde se encontraba con las niñas.
Durante el operativo interinstitucional se logró el rescate de las menores, quienes ya se encuentran bajo resguardo y atención especializada en Michoacán, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Luis Felipe “N” fue trasladado a esta ciudad y puesto a disposición del agente del Ministerio Público. En la audiencia inicial, el Juez de Control calificó de legal su detención y se formuló la imputación correspondiente. Su situación jurídica será definida en los próximos días.
rmr