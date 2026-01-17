FGE de Michoacán fortalece acciones en materia de protección animal durante 2025
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán, a través de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal, llevó a cabo durante el año 2025 diversas acciones orientadas a la protección y salvaguarda de los animales, como parte de su compromiso con el bienestar animal y el combate a los delitos relacionados con el maltrato.
Derivado de estas acciones, se logró el aseguramiento de un total de 83 animales, de los cuales 75 fueron caninos y 8 felinos, en distintos puntos del municipio de Morelia y sus tenencias, mediante operativos coordinados, diligencias ministeriales y entregas voluntarias.
Entre los eventos más relevantes se encuentra un caso registrado en la colonia Galeana, donde se realizó la entrega voluntaria de 60 perros y 8 gatos. Asimismo, en la colonia Nueva Esperanza, se aseguraron 10 caninos como resultado de una diligencia de cateo.
Otros aseguramientos tuvieron lugar en la colonia El Trébol, con 2 caninos; en el fraccionamiento Villas del Pedregal, con 1 canino; y en la colonia Arco San Antonio, donde se aseguraron 2 caninos, todos ellos derivados de intervenciones por presuntos hechos constitutivos de maltrato animal.
De igual forma, como resultado de una acción coordinada con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), se llevó a cabo el aseguramiento de un ejemplar de vida silvestre (tigre) en la tenencia de Santiago Undameo, reforzando la colaboración interinstitucional para la protección de la fauna silvestre.
BCT