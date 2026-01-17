FGE de Michoacán fortalece acciones en materia de protección animal durante 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán, a través de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal, llevó a cabo durante el año 2025 diversas acciones orientadas a la protección y salvaguarda de los animales, como parte de su compromiso con el bienestar animal y el combate a los delitos relacionados con el maltrato.

Derivado de estas acciones, se logró el aseguramiento de un total de 83 animales, de los cuales 75 fueron caninos y 8 felinos, en distintos puntos del municipio de Morelia y sus tenencias, mediante operativos coordinados, diligencias ministeriales y entregas voluntarias.