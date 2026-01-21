FGE de Michoacán desmiente muerte de Antonio Balam, periodista de Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía de Michoacán desmintió el fallecimiento de Antonio Balam, periodista de Uruapan que fue baleado el pasado 4 de enero en la zona urbana de dicha municipalidad.

Este miércoles, medios locales de comunicación señalaban el fallecimiento del comunicador por complicaciones relacionadas los impactos de bala.

Para el mediodía, la FGE señaló que el periodista sigue vivo y en proceso de recuperación.

Hasta el momento continúan las investigaciones sobre el ataque en el que además resultó herida otra persona que se encuentra fuera de peligro.

-