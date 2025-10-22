FGE cumplimenta orden de aprehensión contra Rigoberto “N” por desaparición cometida por particulares

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) cumplimentó orden de aprehensión en contra de Rigoberto “N”, presunto responsable del delito de desaparición cometida por particulares, en agravio de un venezolano, ocurrido el pasado 24 de septiembre.

De acuerdo a las constancias de la Carpeta de Investigación, el día en referencia, Rigoberto “N”, y otra persona, presumiblemente irrumpieron en un domicilio de la localidad de Cenobio Moreno, perteneciente a este municipio, lugar donde amagaron con arma de fuego a una persona de identidad reservada y tras privarlo de la libertad, lo obligaron a abordar una camioneta, en la que se retiraron del sitio, desconociéndose hasta el momento el paradero.

Los hechos fueron de conocimiento de la Fiscalía Regional que inició la Carpeta de Investigación y recabó los datos de prueba que le permitieron solicitar ante el Juez de Control la respectiva orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada esta tarde.

Rigoberto “N”, fue internado en el Centro Penitenciario de Alto Impacto y puesto a disposición del Juez de Control que resolverá su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado continúa con los actos de investigación, en virtud de que existen datos de la probable participación del detenido en otros hechos constitutivos de delito.

