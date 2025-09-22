FGE confirma permanencia de Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI) en Queréndaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se mantendrá la Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI) en Queréndaro, confirmó el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña .

Aspecto que, comentó, deriva en hechos delictivos como los registrados el pasado fin de semana, en el que se reportaron detonaciones de arma de fuego en distintas calles y, a la par, se aseguró un inmueble.

“Va a regresar esta Base de Operaciones Interinstitucionales, que ha ayudado a contener un poquito la dinámica y fricción entre grupos en la zona, particularmente la confrontación entre Zinapécuaro, Queréndaro y una parte de Indaparapeo”