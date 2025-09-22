Michoacán

FGE confirma permanencia de Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI) en Queréndaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se mantendrá la Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI) en Queréndaro, confirmó el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña.

En entrevista, Torres Piña explicó que en dicha base participan elementos de la Sedena y de la Guardia Nacional, aunque en ocasiones se retiran por indicaciones de sus mandos para atender otras acciones.

Aspecto que, comentó, deriva en hechos delictivos como los registrados el pasado fin de semana, en el que se reportaron detonaciones de arma de fuego en distintas calles y, a la par, se aseguró un inmueble.

“Va a regresar esta Base de Operaciones Interinstitucionales, que ha ayudado a contener un poquito la dinámica y fricción entre grupos en la zona, particularmente la confrontación entre Zinapécuaro, Queréndaro y una parte de Indaparapeo”
señaló el fiscal

Agregó que continúan las investigaciones correspondientes, ya que se han resguardado algunos vehículos que quedaron a disposición de las autoridades. Asimismo, subrayó que ya se coteja la información obtenida de las cámaras de la zona para dar un seguimiento puntual al caso.

