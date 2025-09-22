FGE confirma permanencia de Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI) en Queréndaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se mantendrá la Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI) en Queréndaro, confirmó el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña.
En entrevista, Torres Piña explicó que en dicha base participan elementos de la Sedena y de la Guardia Nacional, aunque en ocasiones se retiran por indicaciones de sus mandos para atender otras acciones.
Aspecto que, comentó, deriva en hechos delictivos como los registrados el pasado fin de semana, en el que se reportaron detonaciones de arma de fuego en distintas calles y, a la par, se aseguró un inmueble.
