FGE confirma detención de tres responsables del homicidio de policía en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmó la detención de tres personas presuntamente responsables del ataque armado ocurrido el pasado 14 de septiembre en Uruapan, donde perdió la vida un elemento de la Policía Municipal.
Los detenidos fueron identificados como Jesús “N”, Rafael “N” y Santiago “N”, quienes fueron asegurados durante acciones operativas realizadas en las colonias Doctores, Infonavit Constituyentes y Jardines de San Rafael. En el operativo también se les encontraron diversas dosis de metanfetamina, por lo que inicialmente fueron puestos a disposición por delitos contra la salud.
Tras las investigaciones, la FGE logró establecer su participación directa en el homicidio del oficial Virgilio G., quien fue atacado mientras participaba en un filtro de revisión vehicular frente a las instalaciones de Pemex, en la salida a la autopista, zona industrial de Uruapan.
El ataque ocurrió cuando sujetos armados a bordo de una camioneta dispararon contra los policías. El oficial resultó herido de gravedad y perdió la vida pese a los esfuerzos de paramédicos por auxiliarlo.
Luego del hecho, se implementó un fuerte operativo por parte de corporaciones estatales y federales. Gracias a las tareas de inteligencia y seguimiento, la Fiscalía logró ubicar y detener a los presuntos responsables, quienes enfrentarán cargos por homicidio calificado, entre otros delitos.
Las investigaciones continúan para esclarecer completamente los hechos y determinar si los implicados están relacionados con otros delitos en la región.
Cabe recordar que este homicidio generó reacciones por parte del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, quien amagó con suspender la obra del teleférico como forma de presión hasta que se haga justicia por el asesinato del oficial.
BCT