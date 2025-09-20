FGE confirma detención de tres responsables del homicidio de policía en Uruapan

El ataque ocurrió cuando sujetos armados a bordo de una camioneta dispararon contra los policías. El oficial resultó herido de gravedad y perdió la vida pese a los esfuerzos de paramédicos por auxiliarlo.

Luego del hecho, se implementó un fuerte operativo por parte de corporaciones estatales y federales. Gracias a las tareas de inteligencia y seguimiento, la Fiscalía logró ubicar y detener a los presuntos responsables, quienes enfrentarán cargos por homicidio calificado, entre otros delitos.

Las investigaciones continúan para esclarecer completamente los hechos y determinar si los implicados están relacionados con otros delitos en la región.