FGE, con dos órdenes de aprehensión contra implicados en homicidio de Bernardo Bravo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que obtuvo una orden de aprehensión contra César Alejandro “N”, alias “El Botox”, y Jonathan “N”, conocido como “El Timbas”, por su probable participación en el homicidio del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, ocurrido el pasado 19 de octubre en Apatzingán.

De acuerdo con la información oficial, las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso permitieron establecer que, días antes del crimen, el 6 de octubre, Bravo Manríquez fue privado de su libertad y liberado un día después, tras lo cual recibió amenazas directas en su contra.

El 19 de octubre, Bernardo Bravo se trasladaba en un vehículo Volkswagen blanco desde Morelia hacia el tianguis limonero de Apatzingán, acompañado de su escolta. Según la FGE, al llegar a su destino recibió una llamada telefónica y posteriormente abordó una camioneta Toyota Tacoma, color gris, que lo llevó a un inmueble ubicado en la localidad de Cenobio Moreno.

En ese sitio ya lo esperaban los ahora señalados “El Botox” y “El Timbas”, junto con otros individuos. Fue ahí donde presuntamente fue asesinado con armas de fuego, y su cuerpo fue posteriormente abandonado a bordo de su propio vehículo, en el tramo carretero Camino a Tepetates, donde fue localizado al día siguiente.

Responsabilidad probable y órdenes concedidas

Tras labores de inteligencia, entrevistas y peritajes, la FGE logró establecer la probable responsabilidad material e intelectual de César Alejandro “N”, señalado como líder criminal en la región, así como de Jonathan “N”. Con base en estos elementos, se solicitó la orden de aprehensión, misma que fue concedida por la autoridad judicial.

rmr