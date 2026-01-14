FGE citará a funcionarios que se necesiten para esclarecer homicidio de Carlos Manzo: fiscal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña, afirmó que solicitarán a los funcionarios que sean necesarios para esclarecer el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, por lo que no dio un número en específico de cuántos más van a llamar.
En entrevista colectiva, el fiscal comentó que continuarán con los llamados a comparecer en caso de ser necesario y acorde a lo que vaya arrojando la investigación; por ejemplo, en la última semana solicitaron a la exsecretaria particular de Manzo, Yesenia Méndez, y al director de Relaciones Públicas de Uruapan, Samuel "N".
En el caso de Yesenia Méndez, Torres Piña afirmó que no hay una investigación en su contra, y se le citó a comparecer para que compartiera información relacionada al caso. Asimismo, dijo que se extendieron más tiempo de lo normal en su declaración, pero finalmente con el objetivo de contribuir y colaborar.
"Incluso le pedimos que se regresara porque hacían falta preguntas de otras áreas y amablemente retornó de Uruapan para venir el día viernes a la fiscalía", señaló.
Por el contrario, con el director de Relaciones Públicas, Samuel "N", actualmente detenido y acusado de haber colaborado en el homicidio del exedil, el fiscal refirió que continúan con la investigación en diferentes líneas, sin descartar nada:
"De Samuel, que tomaba las fotos o capturas de la pantalla del grupo de WhatsApp donde informaban dónde estaba el alcalde, todo eso lo compartía a un enlace que tenían, en este caso Josué "N", y este, a su vez, compartía la información con el 'Viejito' y hacían llegar todos estos datos", agregó.
Al ser cuestionado si habría un intercambio de algo más que las "grapas" de cocaína que recibió Samuel "N" por colaborar en el homicidio, Carlos Torres Piña apuntó que es lo que han señalado entre ellos, que 15 días antes ya conocían el tema, y que él solicitó eso, pero continúan indagando por si pudo recibir otro tipo de apoyo o remuneración.
