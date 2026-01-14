FGE citará a funcionarios que se necesiten para esclarecer homicidio de Carlos Manzo: fiscal

"Incluso le pedimos que se regresara porque hacían falta preguntas de otras áreas y amablemente retornó de Uruapan para venir el día viernes a la fiscalía", señaló.

Por el contrario, con el director de Relaciones Públicas, Samuel "N", actualmente detenido y acusado de haber colaborado en el homicidio del exedil, el fiscal refirió que continúan con la investigación en diferentes líneas, sin descartar nada:

"De Samuel, que tomaba las fotos o capturas de la pantalla del grupo de WhatsApp donde informaban dónde estaba el alcalde, todo eso lo compartía a un enlace que tenían, en este caso Josué "N", y este, a su vez, compartía la información con el 'Viejito' y hacían llegar todos estos datos", agregó.