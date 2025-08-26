FGE captura a implicado en secuestro de agricultor aguacatero en Tacámbaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Subsecretaría de Investigación Especializada, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Alejandro “N”, por su posible relación en el delito de secuestro agravado, cometido en agravio de un agricultor, en el municipio de Tacámbaro.

De acuerdo con las investigaciones, el pasado 10 de agosto, la víctima, de ocupación agricultor de aguacate, salió de su domicilio ubicado en la localidad de La Magdalena sin que regresara. Ese mismo día, se comunicó con su esposa solicitándole reunir la cantidad de 8 millones de pesos. Posteriormente, los secuestradores contactaron en diversas ocasiones a la familia para realizar exigencias económicas

El 11 de agosto, la familia entregó 2 millones de pesos y un vehículo como parte del rescate; sin embargo, horas más tarde, la víctima fue localizada sin vida.

Derivado de las diligencias de investigación, se logró establecer la posible participación de Alejandro “N” en estos hechos, por lo que el Ministerio Público solicitó ante el órgano jurisdiccional la respectiva orden de aprehensión, misma que fue obsequiada y cumplimentada por personal de la FGE.

El detenido será presentado ante el Juez de Control a efecto de que se resuelva su situación legal.

La FGE refrenda su compromiso de investigar, perseguir y llevar ante los tribunales a toda persona que atente contra la seguridad y la vida de las y los michoacanos.

