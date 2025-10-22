FGE brindará seguridad a familia de Bernardo Bravo si lo solicita: Torres Piña

A pregunta expresa de MIMORELIA.COM, indicó que ha tenido pláticas con ellos desde el lunes pasado y la instancia de procuración de justicia estará atenta a la inquietud que refieran.

“Vamos a esperar por el duelo y, si requieren algún acompañamiento adicional, con gusto. Vamos a respetar la etapa con privacidad y estar atentos por alguna inquietud que se pueda dar por parte de ellos, y lo atenderemos”, dijo.