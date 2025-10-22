Michoacán

FGE brindará seguridad a familia de Bernardo Bravo si lo solicita: Torres Piña

Son varias las líneas de investigación que tiene abierta la FGE
FGE brindará seguridad a familia de Bernardo Bravo si lo solicita: Torres Piña
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE) proporcionará seguridad a la familia del presidente de la Asociación Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, siempre y cuando se solicite, aseguró el fiscal Carlos Torres Piña.

FGE brindará seguridad a familia de Bernardo Bravo si lo solicita: Torres Piña

A pregunta expresa de MIMORELIA.COM, indicó que ha tenido pláticas con ellos desde el lunes pasado y la instancia de procuración de justicia estará atenta a la inquietud que refieran.

“Vamos a esperar por el duelo y, si requieren algún acompañamiento adicional, con gusto. Vamos a respetar la etapa con privacidad y estar atentos por alguna inquietud que se pueda dar por parte de ellos, y lo atenderemos”, dijo.

Respecto a denuncias ante la Fiscalía General del Estado por amenazas hacia Bernardo Bravo, Torres Piña refirió que formalmente no hubo; únicamente se conoció de manera pública ante declaraciones con los medios de comunicación.

Enfatizó que son varias las líneas de investigación, y una de ellas se da a raíz de la detención de una persona que portaba documentación del Tianguis Limonero, por lo que también se revisará su autenticidad para deslindar responsabilidades.

