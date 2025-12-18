FGE atribuye al crimen organizado el aumento de homicidios de mujeres en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La alza de homicidios de mujeres en Michoacán obedece a que muchas de ellas están involucradas en el crimen organizado, resaltó el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña.

Resaltó que hoy en día se ha detectado que menores de edad se involucran en las filas del crimen organizado para mejorar su calidad de vida, pero con consecuencias fatales que han puesto en rojo esta situación, toda vez que no solo es para que sean halcones y/o distribuidores de droga, sino que hasta gatilleros y están en los enfrentamientos.