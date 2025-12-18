FGE atribuye al crimen organizado el aumento de homicidios de mujeres en Michoacán

Michoacán

Actualmente hay 150 expedientes sobre mujeres que han sido privadas de la vida con 159 víctimas
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La alza de homicidios de mujeres en Michoacán obedece a que muchas de ellas están involucradas en el crimen organizado, resaltó el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña.

Resaltó que hoy en día se ha detectado que menores de edad se involucran en las filas del crimen organizado para mejorar su calidad de vida, pero con consecuencias fatales que han puesto en rojo esta situación, toda vez que no solo es para que sean halcones y/o distribuidores de droga, sino que hasta gatilleros y están en los enfrentamientos.

Indicó que, junto con las corporaciones de seguridad federal, se ha detectado que muchos de los participantes son mujeres, inclusive menores de edad, por lo que reiteró que el repunte de féminas que han sido privadas de la vida en este año se debe a que están dentro de las filas del crimen organizado.

De acuerdo con el fiscal general, este año se tiene un total de 150 expedientes de mujeres que han sido privadas de la vida con 159 víctimas, de las cuales 27 carpetas con 28 víctimas se han catalogado como feminicidio.

Inclusive, refirió sobre cuatro secuestros con 4 víctimas en el caso de mujeres, donde una menor de edad ya fue judicializada por estos hechos.

"Hemos visto en algunos enfrentamientos con Sedena, la Guardia Nacional y otras corporaciones donde personal de la delincuencia organizada del género femenino está en las filas. Aparte de los ajustes por el pleito de la distribución de droga en diferentes puntos del estado, hemos visto participación del género femenino"
concluyó
