FGE apelará liberación del presunto asesino del periodista Armando Linares

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán apelará la liberación de Magdiel “N.”, señalado como el presunto homicida del periodista Armando Linares López, asesinado en 2022 en Zitácuaro.

En entrevista, Carlos Torres Piña, fiscal estatal, calificó la decisión del juez como irregular y arbitraria, al tiempo que anunció la apertura de una carpeta de investigación contra el togado.