Michoacán

FGE apelará liberación del presunto asesino del periodista Armando Linares

Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán, denunció la decisión arbitraria de un juez y anunció la apertura de una carpeta de investigación contra el togado
FGE apelará liberación del presunto asesino del periodista Armando Linares
NAOMI CARMONA
Naomi Carmona
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán apelará la liberación de Magdiel “N.”, señalado como el presunto homicida del periodista Armando Linares López, asesinado en 2022 en Zitácuaro.

En entrevista, Carlos Torres Piña, fiscal estatal, calificó la decisión del juez como irregular y arbitraria, al tiempo que anunció la apertura de una carpeta de investigación contra el togado.

“Nosotros apelamos a esa decisión porque el juez, de manera irregular y arbitraria, cambió la medida. En una audiencia para una prueba, él mismo convocó fuera de la legalidad a los cinco minutos posteriores, donde tomó la determinación del cambio de medida de prueba. Entonces nosotros, aparte de apelar esa decisión, presentamos una queja ante el Tribunal de Justicia del Estado, donde inclusive ya fue sancionado ese juez, y vamos a seguir con la investigación”.

El caso de Armando Linares conmocionó a la prensa michoacana. Fue asesinado el 15 de marzo de 2022 por sicarios en Zitácuaro. Magdiel “N.”, presunto ejecutor, fue detenido en 2023, pero liberado el 29 de septiembre de 2025 por un juez federal que cambió la medida cautelar en una audiencia irregular, a solo cinco minutos de su inicio.

“Es un tema que nosotros alegamos constantemente, que no debió haberse cambiado la medida cautelar y, por supuesto, que el proceso debió haberlo seguido en prisión, y es nuestro alegato”
dijo, asegurando que el juez ya concluyó su periodo e incluso fue suspendido

El encargado de la procuración de justicia en Michoacán alegó que la liberación del presunto homicida es un hecho que no puede quedar como un antecedente en la entidad.

Te puede interesar:
Aseguran metanfetamina en cateo en Torreón Nuevo
FGE apelará liberación del presunto asesino del periodista Armando Linares

RPO

FGE
Armando Linares

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com