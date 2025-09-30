FGE apelará liberación del presunto asesino del periodista Armando Linares

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán apelará la liberación de Magdiel “N.”, señalado como el presunto homicida del periodista Armando Linares López, asesinado en 2022 en Zitácuaro.
En entrevista, Carlos Torres Piña, fiscal estatal, calificó la decisión del juez como irregular y arbitraria, al tiempo que anunció la apertura de una carpeta de investigación contra el togado.
El caso de Armando Linares conmocionó a la prensa michoacana. Fue asesinado el 15 de marzo de 2022 por sicarios en Zitácuaro. Magdiel “N.”, presunto ejecutor, fue detenido en 2023, pero liberado el 29 de septiembre de 2025 por un juez federal que cambió la medida cautelar en una audiencia irregular, a solo cinco minutos de su inicio.
El encargado de la procuración de justicia en Michoacán alegó que la liberación del presunto homicida es un hecho que no puede quedar como un antecedente en la entidad.
RPO