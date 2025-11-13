FGE abre investigación por hallazgo de caninos sin vida en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Ambiente y la Fauna, inició una carpeta de investigación en relación con dos ejemplares caninos que fueron localizados sin vida en la tenencia de San Nicolás Obispo, municipio de Morelia.

Personal de la Dirección de Investigación y Análisis, en coordinación con elementos de la Guardia Civil, acudió a la calle Alonso de la Veracruz, esquina con José María Morelos, así como a la calle Vasco de Quiroga Sur, lugares donde se encontraban los cuerpos de los animales, mismos que fueron resguardados por las autoridades.

En el sitio, un perito en criminalística realizó el levantamiento de los ejemplares, que posteriormente fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de las necropsias correspondientes.

Asimismo, se continúan los actos de investigación a fin de establecer la identidad del o los probables responsables.

