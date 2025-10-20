FGE abre investigación por crimen de Bernardo Bravo, líder limonero en Apatzingán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que ya realiza actos de investigación relacionados con el homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán.
A través de redes sociales, la dependencia estatal detalló que el cuerpo del líder limonero fue localizado sin vida este lunes, a bordo de su vehículo, en el camino que conduce a la comunidad de Los Tepetates.
“Llevamos a cabo actos de investigación por el homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la asociación de citricultores del Valle de Apatzingán”, publicó la FGE.
Hasta el momento, la información difundida es preliminar y no se han dado a conocer posibles líneas de investigación. Cabe recordar que Bravo Manríquez había denunciado públicamente extorsiones al sector limonero, situación frecuente en la región de Tierra Caliente.
El caso ha generado reacciones de condena, entre ellas la del gobierno municipal de Apatzingán, que expresó su solidaridad con la familia del empresario y exigió justicia.
