FGE abre investigación por crimen de Bernardo Bravo, líder limonero en Apatzingán

A través de redes sociales, la dependencia estatal detalló que el cuerpo del líder limonero fue localizado sin vida este lunes, a bordo de su vehículo, en el camino que conduce a la comunidad de Los Tepetates.

“Llevamos a cabo actos de investigación por el homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la asociación de citricultores del Valle de Apatzingán”, publicó la FGE.