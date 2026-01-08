FGE abre carpeta tras hallazgo de cuerpos en Cuitzeo; necropsias, en proceso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que inició una carpeta de investigación tras los hechos violentos registrados este jueves a las afueras de una plaza comercial, ubicada sobre la carretera Morelia–Salamanca, en el municipio de Cuitzeo.
De acuerdo con el comunicado oficial, personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) localizó un total de diez costales plastificados de color blanco en el exterior de dicha plaza, en cuyo interior se encontraron los restos desmembrados de cuatro personas. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia correspondiente.
Asimismo, se embalaron casquillos percutidos encontrados en el lugar, y se identificaron artefactos tipo bomba molotov, algunos detonados y otros aún sin detonar. Además, se reportaron siete locales comerciales con signos de ahumado en su parte externa, aunque no se detalló si hubo personas lesionadas por el fuego.
La FGE indicó que continúan las diligencias periciales y de campo para el esclarecimiento de estos hechos,.
Es de apuntar que el hecho de este jueves es relacionado por la FGE con lo ocurrido el lunes, cuando un cuerpo descuartizado fue localizado en la misma zona. Ambos casos, según informó el fiscal Carlos Torres Piñas, se vinculan al Cártel de Santa Rosa.
rmr