FGE abre carpeta tras hallazgo de cuerpos en Cuitzeo; necropsias, en proceso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que inició una carpeta de investigación tras los hechos violentos registrados este jueves a las afueras de una plaza comercial, ubicada sobre la carretera Morelia–Salamanca, en el municipio de Cuitzeo.

De acuerdo con el comunicado oficial, personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) localizó un total de diez costales plastificados de color blanco en el exterior de dicha plaza, en cuyo interior se encontraron los restos desmembrados de cuatro personas. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia correspondiente.