FGE, aún sin rastro de Alejandro Correa, exedil de Zinapécuaro; continúa búsqueda

El fiscal general dijo ante medios de comunicación que el exfuncionario acudió al municipio del oriente, pero alrededor de la 1:00 o 2:00 de la mañana sus familiares perdieron comunicación con él, por lo que acudieron a levantar una denuncia.

"Desde ayer acudió un familiar a presentar una denuncia por posible desaparición; en el transcurso de la tarde, en base a la referencia que señala, él salió a Ciudad Hidalgo a una actividad social en la zona y alrededor de la 1:00 de la mañana se perdió comunicación con él", dijo Torres Piña.

Apuntó que se emitió una alerta, por lo que ya hay personal de la Fiscalía haciendo recorridos en la zona donde realizaba sus actividades, y aunque hay un video, acotó que esperarán a tener más información y continuar con la búsqueda.

De acuerdo con la ficha oficial, Correa Gómez, de 41 años de edad, fue visto por última vez alrededor de las 2:00 horas en la localidad de Tierras Coloradas, sin que hasta el momento se conozca su paradero. La FGE teme por su integridad, pues podría haber sido víctima de algún delito.