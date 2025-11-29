Festival Internacional de Órgano fortalece identidad artística y musical de Morelia: SeCultura

El concierto contó con la participación del organista del Real Monasterio del Escorial, España, Pedro Sánchez; la soprano polaca Agnieszka Slawinska; el director del Conservatorio de Música Gaia de Portugal, Artur De Castro Phino, y la Orquesta Sinfónica de Michoacán.

Luego de recordar que para el Gobierno Municipal es fundamental el apoyo y promoción de los festivales que engalanan a nuestra ciudad, Chávez Alcaraz resaltó que durante casi seis décadas el Festival de Órgano de Morelia (FIOM) ha hecho vibrar los recintos históricos de la ciudad.

Asimismo, señaló, ha fortalecido el prestigio que distingue a Morelia como Ciudad Creativa de la Música por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).