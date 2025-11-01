Festival de muertos en Xcaret, canal comercial para productos michoacanos: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), participa por segunda ocasión en el Festival de Tradiciones de Vida y Muerte 2025, que se lleva a cabo del 27 de octubre al 3 de noviembre en el parque ecológico y cultural Xcaret, en Quintana Roo. Este evento de talla internacional celebra y preserva el Día de Muertos, una de las tradiciones más emblemáticas del patrimonio cultural mexicano, informó su titular, Claudio Méndez Fernández.
En esta edición, se cuenta con la presencia de nueve marcas michoacanas entre las que destaca rompope, jugo de limón deshidratado, charanda, sombreros, playeras, bolsas artesanales, calzado tradicional, mezcal y dulces garapiñados, las cuales forman parte del programa Michoacán de Origen, iniciativa que impulsa la identidad, el valor agregado y la competitividad de los productos elaborados por manos michoacanas.
Méndez Fernández destacó que esta participación reafirma el compromiso del Gobierno de Michoacán con la promoción del talento local y el fortalecimiento del desarrollo económico incluyente.
“A través de Michoacán de Origen impulsamos la presencia de nuestras y nuestros productores en espacios de proyección nacional e internacional. Participar nuevamente en Xcaret nos permite mostrar que Michoacán es sinónimo de calidad, identidad y creatividad”, señaló Méndez Fernández.
Agregó que la presencia en el festival contribuye también a abrir oportunidades comerciales para las marcas michoacanas en nuevos mercados, fortaleciendo sus canales de distribución y visibilidad.
“Cada producto michoacano cuenta una historia y detrás de esa historia hay trabajo, talento y comunidad. En este festival, nuestro estado no solo exhibe su riqueza cultural, sino también su potencial económico”, resaltó.
BCT