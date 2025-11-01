Festival de muertos en Xcaret, canal comercial para productos michoacanos: Sedeco

En esta edición, se cuenta con la presencia de nueve marcas michoacanas entre las que destaca rompope, jugo de limón deshidratado, charanda, sombreros, playeras, bolsas artesanales, calzado tradicional, mezcal y dulces garapiñados, las cuales forman parte del programa Michoacán de Origen, iniciativa que impulsa la identidad, el valor agregado y la competitividad de los productos elaborados por manos michoacanas.

Méndez Fernández destacó que esta participación reafirma el compromiso del Gobierno de Michoacán con la promoción del talento local y el fortalecimiento del desarrollo económico incluyente.