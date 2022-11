Festival de Música de Morelia reúne el arte internacional en su 34 edición

El FMM, -que desde el pasado 11 de noviembre ha compartido la cultura del mundo en la capital michoacana-, ha tenido presentaciones de talla internacional en Morelia, Sahuayo, Ziracuaretiro, Jiquilpan, Uruapan, y Zamora, así como CDMX, y Querétaro.

A 5 días de la inauguración del Festival de Música de Morelia, te compartimos un recuento de los conciertos que se han realizado:

La Orquesta Filarmónica de Jalisco bajo la dirección de Juan Montoya y la participación de los solistas Jane Soong (soprano), y Yap Jin Yin (tenor), fueron los primeros en iniciar el festín musical en el Teatro Mariano Matamoros, con un programa donde interpretaron obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini, Pietro Mascagni, y Georges Bizet.

Ese mismo día, el pianista de origen ruso-mexicano Vladimir Petrov se presentó en Querétaro, una de las extensiones del FMM, donde ofreció el concierto “Fantasía Concertante”, con un programa de libertad, imaginación y virtuosismo en el Auditorio del Centro de las Artes de Querétaro (CEART).

Para el 12 de noviembre, la Calzada Fray Antonio de San Miguel de la ciudad de Morelia, fue el escenario cultural donde ciudadanos y turistas llegaron para disfrutar después de más de una década, de los gaiteros de Escocia el ‘Batallón de San Patricio’, siendo 14 músicos los que lograron entusiasmar a los asistentes, para que posteriormente el talento michoacano deleitara el oído de las y los asistentes.

Chilakil Brass Band, el Coro Femenil de Uruapan, Arpa Grande de Apatzingán, Voces de la Paz UNIVA, Galiarda, la Orquesta y Coro de la Transformación MBJ, el Taller de Ópera Ignacio Mier Arriaga de la UMSNH, y Joaquín Pantoja, fueron los artistas que complementaron el programa artístico en la Calzada Fray Antonio de San Miguel, donde se ubicaron los tapetes florales realizados por más de 30 artesanas y artesanos de Patamban que adornaron con más de 3 millones de pétalos florales una de las calzadas más emblemáticas de la capital michoacana.

Ese mismo día, Trío Frizzante compartió la música de Austria ante el aplauso de los asistentes, posteriormente el concierto espectáculo regresó después de cuatro años en que no se efectuaba, y la Plaza Valladolid vio iluminarse los reflectores con una de las leyendas musicales vivas: Barry I. White, que junto a sus músicos compartió canciones que han marcado a generaciones como: “Love theme”, “Stand by me”, “I wanna dance with somebody”, “Can’t take my eyes off of you”, así como un homenaje a la música latinoamericana al interpretar temas como: “Sabor a mí”, “Pienso en ti”, y “Volver, volver”, del fallecido Vicente Fernández.

El domingo 13 de noviembre las actividades siguieron empleando los hermosos y únicos escenarios que existen en Morelia, como el Templo Santa Rosa de Lima también conocido como el Templo de las Rosas, donde se presentó la arpista Elisabeth Plank con un amplio programa de cuatro diferentes artistas, como: Alfred Zamara, de quién tocó "La Romanza para arpa Mis primeros pensamientos", pieza con la que abrió dicho recital.

Ese mismo día el Centro Cultural Clavijero (CCC) de Morelia recibió a Kaliveh Musica Band, que desde el Medio Oriente entregó en Michoacán, melodías que han llevado a distintas partes del mundo como: “Música folkórica del sur de Irán”, “Faraj Alipour”, “Mehdi Mortezaei”, “Ashkan Moradi”, “Música folklórica del noroeste de Irán”, entre algunas otras.

La semana inició con risas, diversión y emoción de niñas y niños que se observaron en el Teatro Ocampo con Mario Iván Martínez, quien se presentó en el FMM, festival al que el actor llegó con un espectáculo que sí bien fue disfrutado por los pequeños del hogar, también fue gozado por los adultos que recordaron a Cri-Cri, y se acercaron de una manera única y divertida a Wolfgang Amadeus Mozart.

Para el martes 15 de noviembre pequeños de Jesús del Monte y Tiripetío (localidades de Morelia) y pertenecientes a la Orquesta y Coro Infantil ‘Miguel Bernal Jimenez’ llenaron de alegría el Centro Cultural Universitario de Morelia con temas como: "Minuet en Sol", "Consuelito", "Cucu", "Mamboretá", "El trenecito", "La tormenta" y "Al caer la tarde".

Ese mismo día, la Orquesta de Cámara del Conservatorio de las Rosas llenó de música el FMM con su presentación en uno de los recintos históricos más importantes de la ciudad de la cantera rosa: el Conservatorio de las Rosas, fundando en 1743, en la entonces Valladolid; ahora es colegio especializado en las artes.

Las y los jóvenes artistas presentaron: "Sinfonía 9 para cuerdas" de Felix Mendelssohn, "Cuarteto Virreinal" del gran artista Miguel Bernal Jiménez y finalizaron con "Postludio" de Joaquín Gutiérrez Heras.

La Orquesta de Cámara del Conservatorio de las Rosas se fundó en 1997 para articular una plataforma de desarrollo profesional para las y los alumnos del propio conservatorio. Desde sus inicios la orquesta se ha establecido como un ícono de la vida cultural de la ciudad de Morelia y ha sido un vehículo indispensable en la formación de públicos en el Estado de Michoacán.

Si deseas conocer lo que falta de la programación de la edición 34 del FMM, la puedes consultar en las redes sociales: @FMusicaMorelia ó en www.festivalmorelia.mx.

