Festival de las Aves impulsa conciencia ambiental y turismo sostenible

Después de tres días de actividades donde se reunieron más de 50 asistentes, entre ellos expertos en la materia que impartieron charlas, talleres y coordinaron los avistamientos, este evento que combina la conservación ambiental, la educación, la cultura y el turismo sostenible, dejó un claro llamado al respeto, responsabilidad y cuidado la naturaleza, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Desde Hidalgo, donde se desarrolló ese evento en “el alma de México”, José Octavio Rodríguez Salguero, de Ecoturismo Morelia, empresa organizadora, señaló que “este festival de las aves no solo celebra la belleza de estas especies, también se convierte en una herramienta para educar, conservar y generar desarrollo económico sustentable”.