Festival de Órgano concluyó su edición 2025 con dos conciertos en Pátzcuaro: Sectur

El concierto de campanas, un espectáculo único en su tipo, reunió a los templos de la Compañía de Jesús, el Sagrario, el Santuario de Guadalupe, el templo de San Francisco, y el templo de San Juan de Dios. La actividad a cargo del equipo de Terra Levis (España) bajo la coordinación de Luis Carlos López, logró atraer a un amplio número de personas al Centro Histórico de Pátzcuaro para escuchar el repique de las campanas.

Además, la clausura del FIOM se llevó a cabo en la Basílica de Nuestra Señora de la Salud en Pátzcuaro, recinto religioso que lució lleno de un público que disfrutó la velada artística.