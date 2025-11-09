Michoacán

Fertilizantes, pensiones y Sembrando Vida: siguen apoyos federales en Michoacán
Brenda Cedillo
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, confirmó que el Gobierno de México mantendrá vigentes los programas sociales en Michoacán, beneficiando a 1 millón 70 mil 637 personas derechohabientes en toda la entidad. La inversión destinada para este objetivo será de 30 mil 270 millones de pesos.

Durante su mensaje, Montiel subrayó que los programas del Bienestar forman parte de una política pública de largo plazo que busca garantizar el acceso a derechos fundamentales, reducir la desigualdad y mejorar la calidad de vida de millones de mexicanos, particularmente en estados con alta marginación como Michoacán.

Los programas activos en el estado incluyen apoyos directos a familias, personas mayores, campesinos y sectores productivos. Entre ellos destacan:

  • Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

  • Pensión para Personas con Discapacidad Permanente

  • Programa Mujeres Bienestar

  • Programa de Madres Trabajadoras con hijos menores de 4 años

  • Sembrando Vida

  • Salud Casa por Casa

  • Programa de Estufas Eficientes de Leña

  • Apoyo a Pescadores

  • Producción para el Bienestar (dirigido a pequeños productores)

  • Programa de Fertilizantes Gratuitos

  • Fondo de Infraestructura Social para Comunidades Indígenas

La funcionaria reiteró que todos los apoyos llegan de manera directa y sin intermediarios, y se prioriza a las comunidades más vulnerables.

