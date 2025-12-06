Michoacán

Ferias del Bienestar impulsan oferta educativa para jóvenes con Plan Michoacán

Próximamente en Uruapan, Coahuayana, Puruándiro, Zamora, Jiquilpan, Hidalgo y Pátzcuaro
CORTESÍA
Boletín de Prensa
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el propósito de acercar servicios, oportunidades educativas y actividades formativas a las juventudes michoacanas, instituciones de educación media superior y superior del estado participaron esta semana en las Ferias del Bienestar, realizadas en Apatzingán, Huetamo, Aquila y Zitácuaro, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Durante estos encuentros comunitarios, las y los representantes de los subsistemas, universidades e instituciones de ambos niveles expusieron su oferta académica, brindaron orientación vocacional y respondieron dudas de jóvenes interesados en continuar su trayectoria educativa, así como de madres y padres de familia.

CORTESÍA

Además, estudiantes de distintos planteles participaron activamente en talleres, dinámicas y actividades recreativas impulsadas por el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), espacios que fortalecen la convivencia, la participación y el desarrollo integral de las juventudes.

Las Ferias del Bienestar forman parte de dicha estrategia nacional para acercar servicios públicos, promover entornos seguros y ampliar las oportunidades para niñas, niños y jóvenes en las regiones de la entidad.

CORTESÍA

Como parte de este esfuerzo, durante las próximas semanas las Ferias del Bienestar también se realizarán en Uruapan, Coahuayana, Puruándiro, Zamora, Jiquilpan, Hidalgo y Pátzcuaro, para continuar acercando información educativa y actividades dirigidas a las juventudes michoacanas.

mrh

Plan Michoacán
Ferias del Bienestar

