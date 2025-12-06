Ferias del Bienestar impulsan oferta educativa para jóvenes con Plan Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el propósito de acercar servicios, oportunidades educativas y actividades formativas a las juventudes michoacanas, instituciones de educación media superior y superior del estado participaron esta semana en las Ferias del Bienestar, realizadas en Apatzingán, Huetamo, Aquila y Zitácuaro, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Durante estos encuentros comunitarios, las y los representantes de los subsistemas, universidades e instituciones de ambos niveles expusieron su oferta académica, brindaron orientación vocacional y respondieron dudas de jóvenes interesados en continuar su trayectoria educativa, así como de madres y padres de familia.