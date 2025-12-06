Ferias del Bienestar impulsan oferta educativa para jóvenes con Plan Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el propósito de acercar servicios, oportunidades educativas y actividades formativas a las juventudes michoacanas, instituciones de educación media superior y superior del estado participaron esta semana en las Ferias del Bienestar, realizadas en Apatzingán, Huetamo, Aquila y Zitácuaro, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
Durante estos encuentros comunitarios, las y los representantes de los subsistemas, universidades e instituciones de ambos niveles expusieron su oferta académica, brindaron orientación vocacional y respondieron dudas de jóvenes interesados en continuar su trayectoria educativa, así como de madres y padres de familia.
Además, estudiantes de distintos planteles participaron activamente en talleres, dinámicas y actividades recreativas impulsadas por el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), espacios que fortalecen la convivencia, la participación y el desarrollo integral de las juventudes.
Las Ferias del Bienestar forman parte de dicha estrategia nacional para acercar servicios públicos, promover entornos seguros y ampliar las oportunidades para niñas, niños y jóvenes en las regiones de la entidad.
Como parte de este esfuerzo, durante las próximas semanas las Ferias del Bienestar también se realizarán en Uruapan, Coahuayana, Puruándiro, Zamora, Jiquilpan, Hidalgo y Pátzcuaro, para continuar acercando información educativa y actividades dirigidas a las juventudes michoacanas.
mrh