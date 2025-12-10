Ferias del Bienestar, ciberbachilleratos y becas: lo nuevo para Michoacán

La jefa del Ejecutivo federal detalló que se trabaja en coordinación con el gobierno de Michoacán y con sus instituciones de seguridad: la Guardia Civil, policías municipales y comunitarias.

El secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, precisó que, a través de todas las dependencias del Gobierno de México, se tienen calendarizadas las acciones y actividades del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, las cuales se han realizado desde el 17 de noviembre y continuarán durante todo diciembre.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que, durante diciembre, se realizarán 13 Ferias del Bienestar, una en cada región de la entidad. Del 9 de noviembre al 9 de diciembre se han llevado a cabo siete, otorgando un total de 74 mil 236 atenciones. Además, se implementarán cuatro jornadas de “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, así como un Tianguis del Bienestar, en las que participarán 53 dependencias del Gobierno de México, del gobierno del estado y autoridades municipales.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, puntualizó que, al 9 de diciembre, 3 mil 519 servidores públicos han realizado 405 mil 375 visitas casa por casa en 102 municipios de Michoacán, donde se otorga información sobre el Plan y los Programas para el Bienestar universales.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que, en materia educativa, se construirán 10 nuevos bachilleratos tecnológicos en Aquila, Ario de Rosales, La Huacana, La Piedad, Los Reyes, Morelia, Puruándiro, Tangamandapio, Uruapan y Zitácuaro. También se realizarán 20 ampliaciones, 35 ciberbachilleratos en zonas rurales y 25 en zonas urbanas, generando nuevos lugares para educación media superior.

Mientras que, en educación superior, serán 50 mil nuevos espacios. Además, a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, se abrieron certificaciones para 10 mil estudiantes: 5 mil de media superior y 5 mil de superior, para los que ya hay 12 mil 717 personas registradas.

Del 15 al 21 de diciembre se abre la plataforma de registro para la Beca de Apoyo para Transporte Público “Gertrudis Bocanegra”, cuya entrega de tarjetas comenzará en enero y tendrá una inversión social de 768 millones de pesos.

La rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Alma Herrera, anunció que, a partir del 2 de marzo de 2026, inicia el primer semestre en tres unidades académicas ubicadas en Zitácuaro, Múgica y Zacapu, para incorporar a 800 estudiantes distribuidos en siete licenciaturas y siete posgrados. La convocatoria será publicada el 15 de diciembre; el registro de aspirantes será del 15 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, y la publicación de aspirantes para su inscripción, el 12 de enero de 2026.

El Programa de Ingreso se llevará a cabo del 15 de enero al 5 de febrero de 2026; las inscripciones serán del 16 al 18 de enero y el inicio del ciclo, el 2 de marzo. Para los posgrados, la convocatoria es el 15 de diciembre; el registro y recepción de documentos será del 15 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026; el periodo de evaluación de aspirantes será del 12 al 16 de enero; la publicación de resultados, el 19 de enero, y las inscripciones, del 3 al 6 de febrero.

El director general del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), Abraham Carro Toledo, señaló que, del 5 de noviembre al 9 de diciembre, se han realizado más de 400 acciones para jóvenes entre diálogos por la paz, tequios, actividades deportivas y culturales, en 98 municipios y 13 regiones, con la participación de 35 mil 823 personas. Además, en los Mosaicos por la Paz que se realizaron el 26 de noviembre en 74 municipios, se involucraron 45 mil 643 jóvenes realizando 369 mosaicos.

La directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, explicó que, con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se han recolectado 7 mil 12 toneladas de maíz, lo que representa el 23.4 por ciento de la meta de 30 mil toneladas, a través de 30 centros de acopio en 18 municipios y 30 localidades, atendiendo a 271 productores.

Agregó que, a partir del 10 de diciembre, se recogen las primeras 30 toneladas de lentejas para su distribución en las Tiendas Bienestar y que, a finales de enero, su reparto se hará con envase Bienestar, para que llegue a diferentes partes de México.