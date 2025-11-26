Feria del Bienestar llega a Morelia con jornada integral de servicios: Segob

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la representación del gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor encabezó la primera Feria del Bienestar y la estrategia “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, realizados en el Atrio de Catedral y la plaza Benito Juárez, donde 59 instituciones federales y estatales ofrecieron trámites y servicios inmediatos a la población, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En el marco de la estrategia por el desarme voluntario se instaló un módulo para la entrega anónima de armas de fuego a cambio de una remuneración económica, las cuales que la Secretaría de la Defensa Nacional destruirá. También se efectuó el canje de juguetes bélicos por juguetes educativos.