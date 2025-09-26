Feria de la Esfera impulsa economía local, participan más de 450 talleres artesanales: Casart

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tradición y el talento artesanal volverán a brillar en la 26 edición de la Feria de la Esfera, en el municipio de Tlalpujahua, que reunirá este año a más de 450 talleres artesanales dedicados a la producción de esferas navideñas y ornamentos decorativos.

El impacto económico de esta feria es significativo, ya que en la edición pasada se registró una derrama de más de 80 millones de pesos por concepto de ventas, ingresos que benefician directamente al sector artesanal y sus familias, quienes durante todo el año se preparan para ofrecer productos únicos, elaborados a mano con esmero y dedicación.

La Feria de la Esfera se ha consolidado como una de las más importantes del estado con más de 700 mil visitantes, siendo un orgullo para la región ya que genera empleo, movimiento comercial y oportunidades para cientos de familias que dependen directamente de esta actividad, que representa un pilar fundamental para la economía local.

Además, la afluencia turística impulsa el consumo en restaurantes, hospedajes, transporte y comercios locales, este flujo de turismo y consumo interno genera una importante cadena de valor que activa múltiples sectores y posiciona a la región como un destino estratégico para el desarrollo económico y cultural.

Cada esfera que se comercializa en esta feria representa el trabajo de familias que, generación tras generación, han mantenido vivas técnicas tradicionales de vidrio soplado, pintado y decorado. La compra directa en la feria garantiza un ingreso justo para los artesanos y preserva oficios que forman parte del patrimonio cultural de nuestro país.