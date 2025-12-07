Feria de la Esfera en Tlalpujahua te espera hasta el 17 de diciembre

En este Pueblo Mágico, la elaboración artesanal de esferas es una de las manifestaciones más representativas de identidad y herencia cultural. Cada pieza que se exhibe es el resultado de un proceso minucioso, transmitido de generación en generación, donde la creatividad, técnica y tradición se unen para dar vida a decoraciones únicas.

El proceso artesanal inicia con el soplado manual del vidrio, técnica que requiere precisión y años de experiencia para obtener la forma perfecta. Posteriormente, cada esfera pasa al taller de plateado, donde se le otorga ese brillo característico que distingue las piezas producidas por las familias artesanas. Finalmente, llega la etapa más esperada: la decoración, donde manos expertas pintan, delinean, esmaltan y aplican detalles a mano, convirtiendo cada esfera en una obra irrepetible.