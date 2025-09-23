Feria de Empleo Michoacán llegará a cinco municipios: Sedeco

Las cinco sedes seleccionadas para este evento son: en Lázaro Cárdenas, el Salón "Marrakech", del Hotel Casa Blanca, ubicado en Nicolás Bravo número 475, colonia Centro; en Zamora, el estacionamiento de Soriana Mercado en avenida Francisco I. Madero Sur número 2001, colonia Río Nuevo; en Zitácuaro, el Jardín Central "Licenciado Benito Juárez García"; en Morelia, las canchas de tenis del Estadio Venustiano Carranza; y en Uruapan, la Unidad Profesional de la UMSNH, ubicada en avenida Lázaro Cárdenas sin número, colonia Revolución.

En la capital michoacana se ofertarán más de mil vacantes, y más de 200 vacantes en cada uno de los demás municipios. Se recomienda a las y los buscadores de empleo asistir con copias de su currículum vitae, vestir de manera profesional y prepararse para las entrevistas que se realicen durante el evento. Por su parte, los empleadores tendrán la oportunidad de conectar con talento local calificado y ampliar sus redes de reclutamiento.