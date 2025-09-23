Feria de Empleo Michoacán llegará a cinco municipios: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán, en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo (SNE), llevará a cabo la Feria de Empleo Michoacán 2025 el próximo jueves 25 de septiembre, de 9:00 a 14:00 horas en cinco sedes estratégicas distribuidas en diferentes regiones del estado.
Esta iniciativa gubernamental tiene como objetivo principal conectar a las y los buscadores de empleo con las mejores oportunidades laborales disponibles en el mercado, fortaleciendo así el desarrollo económico regional y promoviendo la generación de empleos formales, bien remunerados para las y los michoacanos.
Las cinco sedes seleccionadas para este evento son: en Lázaro Cárdenas, el Salón "Marrakech", del Hotel Casa Blanca, ubicado en Nicolás Bravo número 475, colonia Centro; en Zamora, el estacionamiento de Soriana Mercado en avenida Francisco I. Madero Sur número 2001, colonia Río Nuevo; en Zitácuaro, el Jardín Central "Licenciado Benito Juárez García"; en Morelia, las canchas de tenis del Estadio Venustiano Carranza; y en Uruapan, la Unidad Profesional de la UMSNH, ubicada en avenida Lázaro Cárdenas sin número, colonia Revolución.
En la capital michoacana se ofertarán más de mil vacantes, y más de 200 vacantes en cada uno de los demás municipios. Se recomienda a las y los buscadores de empleo asistir con copias de su currículum vitae, vestir de manera profesional y prepararse para las entrevistas que se realicen durante el evento. Por su parte, los empleadores tendrán la oportunidad de conectar con talento local calificado y ampliar sus redes de reclutamiento.
Esta iniciativa forma parte de las acciones estratégicas del Gobierno de Michoacán para fortalecer el mercado laboral estatal, promover la capacitación y profesionalización de la fuerza de trabajo, e impulsar la creación de empleos que generen un impacto positivo en la economía familiar y del estado.
Cabe resaltar que el SNE brinda de manera gratuita orientación laboral especializada, capacitación sobre técnicas efectivas de búsqueda de empleo y de procesos de selección de personal. Para más detalles sobre capacitación y la Feria de Empleo, la ciudadanía puede comunicarse vía WhatsApp al 4431009526.
