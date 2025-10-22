Felipe Orlando Aragón: Cherán, el inicio del autogobierno y autonomía de los pueblos indígenas

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- Cherán es el inicio del autogobierno y la autonomía de los pueblos indígenas, resaltó Felipe Orlando Aragón Andrade, recipiendario de la Presea Constitución de 1814, quien exigió justicia por todos aquellos luchadores sociales que velan por los derechos de los suyos.
La lucha social, refirió, está en todos los sectores; uno de ellos, y en el que él ha ido de la mano desde hace 15 años, es la autonomía y el autogobierno de los pueblos originarios.
Los desafíos y problemas, comentó, siempre existen, pero los pueblos originarios salen avante en comunidad, donde prevalecen sus derechos colectivos y no individuales, con la capacidad de transformar el estado desde el cuarto orden de gobierno que hoy construyen los pueblos.
RPO