Felipe Orlando Aragón: Cherán, el inicio del autogobierno y autonomía de los pueblos indígenas

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- Cherán es el inicio del autogobierno y la autonomía de los pueblos indígenas, resaltó Felipe Orlando Aragón Andrade , recipiendario de la Presea Constitución de 1814, quien exigió justicia por todos aquellos luchadores sociales que velan por los derechos de los suyos.

“Exigencia y justicia a Bernardo Bravo Manríquez por ser un luchador social, que si bien no tuve la fortuna de conocerlo, es indudable la lucha que sostuvo y merece justicia y un esclarecimiento lo más pronto posible”

La lucha social, refirió, está en todos los sectores; uno de ellos, y en el que él ha ido de la mano desde hace 15 años, es la autonomía y el autogobierno de los pueblos originarios.

Cherán, destacó, es la referencia estatal y nacional; hoy se cuenta con varios recursos en los tribunales en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y con el anhelo de avanzar en sus derechos.

Los desafíos y problemas, comentó, siempre existen, pero los pueblos originarios salen avante en comunidad, donde prevalecen sus derechos colectivos y no individuales, con la capacidad de transformar el estado desde el cuarto orden de gobierno que hoy construyen los pueblos.