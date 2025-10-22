Michoacán

Felipe Orlando Aragón: Cherán, el inicio del autogobierno y autonomía de los pueblos indígenas

En su mensaje, exigió justicia por el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, a quien consideró como luchador social
Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- Cherán es el inicio del autogobierno y la autonomía de los pueblos indígenas, resaltó Felipe Orlando Aragón Andrade, recipiendario de la Presea Constitución de 1814, quien exigió justicia por todos aquellos luchadores sociales que velan por los derechos de los suyos.

“Exigencia y justicia a Bernardo Bravo Manríquez por ser un luchador social, que si bien no tuve la fortuna de conocerlo, es indudable la lucha que sostuvo y merece justicia y un esclarecimiento lo más pronto posible”
dijo

La lucha social, refirió, está en todos los sectores; uno de ellos, y en el que él ha ido de la mano desde hace 15 años, es la autonomía y el autogobierno de los pueblos originarios.

Cherán, destacó, es la referencia estatal y nacional; hoy se cuenta con varios recursos en los tribunales en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y con el anhelo de avanzar en sus derechos.

Los desafíos y problemas, comentó, siempre existen, pero los pueblos originarios salen avante en comunidad, donde prevalecen sus derechos colectivos y no individuales, con la capacidad de transformar el estado desde el cuarto orden de gobierno que hoy construyen los pueblos.

Puntualizó que Michoacán es uno de los estados que ha avanzado en los derechos de las comunidades indígenas, por lo que pidió a las autoridades continuar con las reformas y acciones judiciales que les den mayores garantías de autogobierno y autonomía, más aún porque en la entidad hay más de 40 comunidades que se rigen por sus usos y costumbres.

