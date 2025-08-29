Felipe Nájera busca colaboración con Secultura para su ópera prima “María, corazón de hombre”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “El arte tiene esa capacidad de concientizarnos; en los proyectos que puedo gestar quiero darle al público reflexión e inclusión”, destacó Felipe Nájera, actor y director mexicano, reconocido por algunos de sus papeles en telenovelas como Pascual Gandía en Rebelde y el padre Mariano en Mentir para vivir.

En entrevista para MiMorelia.com, Felipe Nájera señaló que su visita a Morelia no solo fue por la conferencia que ofreció durante la Semana del Cine de la Comisión Fílmica de Morelia, sino que también se encuentra en proceso de concretar un convenio de colaboración con la Secretaría de Cultura Municipal (Secultura).

Detalló que, de realizarse este convenio, se centrará en que la Secultura participe en la postproducción musical de la película María, corazón de hombre, la cual es su ópera prima, en la que hace referencia a dos divas del cine mexicano de la Época de Oro: María Félix y Dolores del Río.

Nájera explicó que más adelante brindará mayores detalles sobre la trama, pero subrayó que, como activista, busca que sus proyectos promuevan la reflexión.