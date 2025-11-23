Feligreses exigen uso de pirotecnia en fiestas patronales: Arzobispo de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la explosión de un negocio de pirotecnia, el Arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, aseguró que la iglesia católica está dispuesta a no hacer uso de estos artefactos por el riesgo que representa en un mal uso.

Sin embargo, reconoció que los templos hacen uso de estos polvorines por la exigencia de las y los feligreses que lo ven como una expresión de las fiestas patronales pese a los riesgos que existen.

Indicó que como iglesia se han reunido con las autoridades competentes para buscar su regularización y seguir los reglamentos que hay en el uso de la pirotecnia. Sin embargo, reconoció que los riesgos siempre están presentes ya sea por algún descuido o algún imprudente que tenga un mal manejo de los artefactos explosivos y que cause daño a la población.

Reiteró qué la iglesia católica está dispuesta a no usar pirotecnia en las fiestas patronales, pero que todo dependerá de las y los feligreses, es decir, mientras lo sigan pidiendo, se continuará con su uso.

BCT