Felicita Bedolla a la Fiscalía por detención de presuntos homicidas de policía de Uruapan
CORTESÍA
Michoacán

Felicita Bedolla a la Fiscalía por detención de presuntos homicidas de policía de Uruapan

Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alfredo Ramírez Bedolla, felicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) por la detención de tres presuntos responsables del homicidio de un agente de la policía municipal en Uruapan y de su posible participación en otros hechos constitutivos de delito.

Te puede interesar:
FGE confirma detención de tres responsables del homicidio de policía en Uruapan
Felicita Bedolla a la Fiscalía por detención de presuntos homicidas de policía de Uruapan

Destacó que esto refleja la coordinación entre las fuerzas de seguridad estatales y federales, por lo que se seguirá trabajando de forma conjunta a través de los operativos de seguridad que se implementan en diferentes zonas del estado.

“Esta detención envía un mensaje claro a la delincuencia: en Michoacán, los crímenes contra quienes protegen a la ciudadanía no quedarán impunes”, indicó Ramírez Bedolla.

El gobernador reconoció la labor y el valor del oficial caído en el cumplimiento de su deber, así como la de todos los elementos que arriesgan su vida diariamente.

Manifestó que se brindará todo el apoyo necesario a la familia del agente para honrar su memoria y sacrificio, ya que la rápida respuesta de las autoridades demuestra la prioridad que tiene la seguridad de los cuerpos policiales en la agenda del estado.

BCT

Uruapan
Fiscalía
Bedolla
grid
detención de presuntos homicidas
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com