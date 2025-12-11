Federación y estado escuchan a empresarios de Uruapan para conformar agenda de trabajo

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la reciente conformación del Comité Promotor de Inversiones en Uruapan, la Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán (Sedeco) informó que el municipio avanza en una nueva etapa de articulación con los sectores productivos para impulsar proyectos estratégicos y atraer capital público y privado.
El comité inició la definición de su agenda de trabajo junto con representantes de cámaras empresariales, industria, comercio, logística y servicios, quienes externaron sus propuestas y necesidades al director general de Apoyo Técnico, Eugenio Govea Arcos y al titular de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía, Carlos Candelaria López.
Esto con el objetivo de contar con un espacio permanente de análisis y atención a iniciativas de inversión. Este mecanismo permitirá alinear las prioridades locales con los ejes del Plan Michoacán y del Plan México.El secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández, señaló que Uruapan es uno de los polos económicos más dinámicos de Michoacán y un referente nacional por su vocación agroindustrial y logística.
“Este comité fortalecerá las condiciones para detonar inversiones y consolidar proyectos que impulsen el empleo, la competitividad y el desarrollo regional. En Sedeco acompañaremos cada iniciativa que contribuya al progreso de Uruapan”, expresó.
Participó la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, y acompañó a la reunión el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto Castillo.
La Sedeco reiteró que continuará trabajando con los municipios para consolidar mecanismos que generen mejores condiciones de inversión, fortalezcan sectores estratégicos y posicionen a Michoacán como un destino confiable para el desarrollo productivo.
SHA