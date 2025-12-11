Federación y estado escuchan a empresarios de Uruapan para conformar agenda de trabajo

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la reciente conformación del Comité Promotor de Inversiones en Uruapan, la Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán (Sedeco) informó que el municipio avanza en una nueva etapa de articulación con los sectores productivos para impulsar proyectos estratégicos y atraer capital público y privado.

El comité inició la definición de su agenda de trabajo junto con representantes de cámaras empresariales, industria, comercio, logística y servicios, quienes externaron sus propuestas y necesidades al director general de Apoyo Técnico, Eugenio Govea Arcos y al titular de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía, Carlos Candelaria López.

Esto con el objetivo de contar con un espacio permanente de análisis y atención a iniciativas de inversión. Este mecanismo permitirá alinear las prioridades locales con los ejes del Plan Michoacán y del Plan México.El secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández, señaló que Uruapan es uno de los polos económicos más dinámicos de Michoacán y un referente nacional por su vocación agroindustrial y logística.