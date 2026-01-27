Federación prioriza apoyo universal a primaria con la Beca Rita Cetina: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Gracias al apoyo federal y al Plan por la Paz y la Justicia, Michoacán integrará totalmente al padrón de beneficiarios a más de 427 mil estudiantes de primaria de todos los grados durante este año; las y los alumnos de primero a sexto accederán al recurso anual para uniformes y útiles escolares, destacó la secretaria de Educación, Gabriela Molina.
La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) reconoció el respaldo de la Federación y la gestión del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para concretar este beneficio integral. Esta coordinación asegura que la estrategia de bienestar fortalezca el entorno comunitario, permitiendo que la ayuda llegue sin distinciones a las familias michoacanas desde el primer momento.
"Ver la ilusión de un niño al recibir sus útiles escolares y uniformes es entender que la justicia empieza en el aula; sembramos esperanza para que cada estudiante se sienta abrazado por su comunidad y se sume a la transformación de su entorno", comentó la funcionaria.
Asimismo, señaló que este esfuerzo institucional busca transformar la realidad de los planteles mediante un enfoque humanista. Con una inversión de 763.3 millones de pesos, se atenderá una matrícula de más de 427 mil estudiantes, priorizando el bienestar de los sectores más vulnerables para que nadie abandone sus estudios por falta de recursos básicos.
Finalmente, la secretaria invitó a la población a estar atenta a las fechas de las asambleas informativas sobre este apoyo de 2 mil 500 pesos anuales por alumno. Este recurso representa un alivio directo al gasto familiar y asegura que los menores cuenten con las herramientas necesarias para su formación, bajo principios de equidad y solidaridad.
