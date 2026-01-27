Federación prioriza apoyo universal a primaria con la Beca Rita Cetina: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Gracias al apoyo federal y al Plan por la Paz y la Justicia, Michoacán integrará totalmente al padrón de beneficiarios a más de 427 mil estudiantes de primaria de todos los grados durante este año; las y los alumnos de primero a sexto accederán al recurso anual para uniformes y útiles escolares, destacó la secretaria de Educación, Gabriela Molina.

La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) reconoció el respaldo de la Federación y la gestión del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para concretar este beneficio integral. Esta coordinación asegura que la estrategia de bienestar fortalezca el entorno comunitario, permitiendo que la ayuda llegue sin distinciones a las familias michoacanas desde el primer momento.

"Ver la ilusión de un niño al recibir sus útiles escolares y uniformes es entender que la justicia empieza en el aula; sembramos esperanza para que cada estudiante se sienta abrazado por su comunidad y se sume a la transformación de su entorno", comentó la funcionaria.