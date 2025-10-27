Federación presentará oferta a productores de maíz este lunes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de las manifestaciones por parte de los productores de maíz en diferentes estados de la República, entre ellos Michoacán, el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, dijo que la federación hará una oferta este lunes a los campesinos sobre el precio del grano.
“Hablé con el secretario (de Agricultura) Julio Berdagué el viernes, hoy hay reunión en México con productores de maíz donde el gobierno federal les hará una oferta a productores sobre apoyos”, señaló el gobernador de Michoacán.
Cabe mencionar que desde las 10:00 de la mañana se registran bloqueos en la Autopista de Occidente México–Guadalajara, a la altura del kilómetro 360 en la Plaza de Cobro de Ecuandureo, con tractores y camiones pesados que obstaculizan la circulación.
La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) de Michoacán anunció su participación en la manifestación nacional para exigir precios de garantía en el pago del maíz, aunque la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en el estado (Sader) afirmó que el gobierno federal había publicado el precio de garantía por 7 mil 200 pesos para pequeños productores.
Por último, el gobernador Alfredo Ramírez dijo que “los apoyos y los temas que se traten este lunes son para los productores de Michoacán, Sinaloa, Guanajuato, Jalisco, Sonora, entre otros donde hay alta producción de maíz; espero que esta reunión sea fructífera y haya acuerdos”.
De acuerdo con la Sader en Michoacán, el pago para superficies de hasta cinco hectáreas de maíz de pequeños productores es de 7 mil pesos; de 8 mil pesos hasta cinco hectáreas de maíz nativo o criollo pigmentado de pequeños productores, y de 27 mil pesos hasta 30 hectáreas de temporal o hasta cinco de riego de frijol de pequeños productores.
