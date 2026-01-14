Federación anuncia restauración de 15 inmuebles patrimoniales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura federal, encabezada por Claudia Curiel de Icaza, anunció un ambicioso plan de restauración, rehabilitación y mantenimiento para 15 inmuebles patrimoniales en Michoacán. Este anuncio se realizó durante la reciente visita de la secretaria al estado, en el marco de la presentación de las acciones culturales que se integran dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
Las labores de conservación, que buscan salvaguardar el rico acervo histórico y cultural de la región, se llevarán a cabo de manera intensiva entre marzo y diciembre de este año.
Este plan integral de recuperación del patrimonio cultural se suma a las iniciativas del gobierno federal para fortalecer la identidad michoacana y promover el turismo seguro y sostenible. Las intervenciones abarcarán desde zonas arqueológicas hasta edificios históricos y templos, reconociendo la importancia de estos sitios, no solo como vestigios del pasado, sino también como motores de desarrollo económico y social para las comunidades.
Entre los sitios que recibirán atención especial se encuentran el vestíbulo y la troje del Colegio de San Nicolás en Pátzcuaro —hoy Museo de Vasco de Quiroga—, así como el Templo de Santiago Apóstol en Tupátaro y la parroquia de San Pedro Apóstol en Paracho de Verduzco. Estos trabajos colaborativos entre el INAH y la Secretaría de Cultura federal buscan devolverles su esplendor y funcionalidad.
Las zonas arqueológicas también serán protagonistas de este esfuerzo. Se realizarán renovaciones totales en las áreas de servicios y acceso al público en Tres Cerritos y Huitseo, y se llevará a cabo un mantenimiento mayor en Tzintzuntzan, una de las zonas arqueológicas más visitadas del estado. En Guatángareo, se habilitará un área de atención para grupos infantiles, un espacio de interpretación del sitio, senderos y cédulas informativas para mejorar la experiencia del visitante.
Además, se intervendrán las zonas arqueológicas de Ihuatzio y Tingambato, mejorando su infraestructura, estructuras y áreas de servicio. Se realizará mantenimiento mayor a la zona arqueológica de San Felipe de Alzati en Zitácuaro, y se restaurarán ses y urichos (términos locales para estructuras o elementos específicos), además de trabajos en Cherán, Carapan, Murillo y Santa Clara del Cobre.
La Secretaría de Cultura federal ha enfatizado la importancia de contratar a profesionales y trabajadores michoacanos para llevar a cabo estas restauraciones. La convicción es que quienes mejor conocen y aman su patrimonio son las propias comunidades, por lo que se priorizará la mano de obra local, para asegurar no solo la calidad de los trabajos, sino también generar una derrama económica significativa en la región.
"Quién mejor es humanos que las michoacanas para proteger su patrimonio, entonces se va a contratar, por supuesto, a michoacanas y michoacanos para estos trabajos".
La secretaria Curiel de Icaza subrayó que estas acciones, además de preservar la memoria histórica, buscan detonar el turismo seguro, ofreciendo servicios adecuados y experiencias enriquecedoras para los visitantes. La inversión en el patrimonio cultural es vista como una estrategia clave para el desarrollo integral de Michoacán, fortaleciendo su identidad y contribuyendo al bienestar de sus habitantes.
mrh