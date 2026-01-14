Federación anuncia restauración de 15 inmuebles patrimoniales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura federal, encabezada por Claudia Curiel de Icaza, anunció un ambicioso plan de restauración, rehabilitación y mantenimiento para 15 inmuebles patrimoniales en Michoacán. Este anuncio se realizó durante la reciente visita de la secretaria al estado, en el marco de la presentación de las acciones culturales que se integran dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Las labores de conservación, que buscan salvaguardar el rico acervo histórico y cultural de la región, se llevarán a cabo de manera intensiva entre marzo y diciembre de este año.

Este plan integral de recuperación del patrimonio cultural se suma a las iniciativas del gobierno federal para fortalecer la identidad michoacana y promover el turismo seguro y sostenible. Las intervenciones abarcarán desde zonas arqueológicas hasta edificios históricos y templos, reconociendo la importancia de estos sitios, no solo como vestigios del pasado, sino también como motores de desarrollo económico y social para las comunidades.